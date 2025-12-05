CUARTO ENCUENTRO DE HISTORIA ORAL SOBRE LA FÁBRICA CATTORINI

Memorias que se recuperan, voces que siguen construyendo la historia florense.

La Dirección Municipal de Museos y Archivo, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, llevó adelante el cuarto encuentro del proyecto de Historia Oral sobre la fábrica textil Cattorini, un espacio que continúa abriendo lugar para las voces que hicieron posible una de las experiencias laborales y humanas más significativas de nuestra ciudad.

En el Museo Histórico Alfredo R. Almada, ex-trabajadoras, ex-trabajadores y personas vinculadas a la experiencia fabril de Cattorini compartieron recuerdos, anécdotas y fotografías. En cada encuentro emergen escenas del trabajo cotidiano, los vínculos que se tejían entre compañeras y compañeros y el lugar que la fábrica ocupó en la vida familiar de tantas generaciones.

Son memorias que vuelven con fuerza y que ayudan a entender por qué Cattorini dejó una huella tan profunda en Las Flores.

La jornada contó con la participación de la artista Marga Steinwasser, quien acompaña la investigación desde una perspectiva que vincula el arte textil con la memoria. Su compromiso la lleva a viajar especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires para estar presente en cada encuentro.

El proceso también cuenta con el acompañamiento de MAPA, Espacio de Arte, aportando a esta reconstrucción histórica.

El trabajo fue coordinado por Ezequiel Milicich, director de Museos, junto a Rocío Joanteguy, integrante del equipo, y Enzo Paoletti, encargado del registro audiovisual.

Cada nueva voz suma matices, recupera gestos, ilumina historias y contribuye a comprender lo que la fábrica significó —y aún significa— para tantas familias florenses.

El proyecto continuará durante 2026, convocando más testimonios y desarrollando acciones que permitan profundizar esta reconstrucción histórica.

📍 Museo y Archivo Las Flores

📞 2244 50 6981

📲 Instagram y Facebook: Museos y Archivo Las Flores