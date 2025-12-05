El domingo 14 de diciembre a las 21 horas en el Salón Rojo, el Coro Polifónico Municipal de Las Flores que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, brindará a la comunidad un Concierto de Fin de Año.

La agrupación de voces florense durante todo el 2025 realizó diferentes actividades y participó de numerosos conciertos: fue coro anfitrión de las tres ediciones anuales del Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales, eventos que se desarrollaron en nuestra ciudad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre; además los coreutas locales, en distintos momentos, también viajaron a otras ciudades para formar parte de espectáculos musicales, lugares donde demostraron todo el trabajo que realizan y la dedicación y el compromiso que asumen en todas sus actuaciones corales.

El concierto de fin de año del Coro Polifónico Municipal en el Salón Rojo será libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.