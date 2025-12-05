CON MAYORÍA DE MUJERES QUEDÓ CONFORMADO EL NUEVO CONCEJO DELIBERANTE

Este viernes 5 de diciembre, tal como se anunció, se llevó a cabo la sesión preparatoria en el Honorable Concejo Deliberante donde juraron los concejales electos en septiembre pasado y se eligieron las nuevas autoridades.

El presidente del cuerpo legislativo, profesor Fabián Blanstein junto al intendente municipal, Alberto Gelené izaron la bandera para comenzar el acto. Posteriormente Blanstein tomó juramento al concejal de mayor edad de la última lista ganadora, Fernando “Gareca” Muñiz, que fue quien siguió presidiendo la sesión. Román Caputo se designó como secretario por ser el de menor edad y seguidamente se tomó juramento al resto de los concejales entrantes.

Por Fuerza Patria: Fernando “Gareca” Muñiz, Ariana Pertusi y Román Caputo. Terminaron su mandato: Leonardo Municoy, Laura Risso, Fabricio Pesch y Ezequiel Coronel.

Por Adelante: Guillermina Gomez (renueva su mandato). Finalizan: Federico Dorronsoro, Sebastián Lizarraga.

Por La Libertad Avanza: Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez.

La presidencia quedó en manos de Fernando “Gareca” Muñiz por el oficialismo, –votado por unanimidad-; la vice presidencia primera fue para Daniela

González también del oficialismo –votada por mayoría- y la vice presidencia segunda para Luciana Plini, por el bloque Adelante, también electa con el apoyo de todos los concejales. La secretaria es nuevamente Alejandra Vazzano.

Al finalizar la elección de las autoridades el nuevo presidente del cuerpo legislativo agradeció la confianza depositada en su persona para ocupar una banca representando a los florenses. Tambien hizo hincapié en que llevará adelante una tarea en conjunto y trabajará en el consenso, escuchando a todos e intentando hacer del Concejo un espacio de ideas. “A 42 años de la democracia hay que defenderla a capa y espada, y conservarla”, expresó.

El nuevo Concejo Deliberante quedo conformado por 7 integrantes de Fuerza Patria (Fernando Muñiz, Ariana Pertusi, Román Caputo, Cecilia Bugatti, Daniela González, Fabián Blanstein, Matías Arce), 4 de La Libertad Avanza (Luciana Ganum Cocola, Bernardo Lemma, Cristian Benavidez y Laura Caraminola) y 3 por Adelante (Guillermina Gómez, Luciana Plini y Emilce “Kuki” Berecochea).