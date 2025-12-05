Cierre de año en el taller +Arte

¡Este año el taller se viste de feria!

El Taller de arte +Arte, invita a la muestra de cierre de año de sus talleres, transformado en una feria:

Nuestro cierre de ciclo 2025 es una gran celebración del arte!

Nuestros estudiantes los esperan con diferentes puestos donde mostrarán su talento y compartirán su pasión por el arte.

– Fecha: Sábado 13 de diciembre

– Inauguración: 19:30hs

– Cierre: 22hs

– Lugar: Taller +Arte, Hipólito Yrigoyen 191 (vereda del taller)

Recorran los stands y descubran un mundo de arte: grabados, dibujos, objetos en madera, cerámica, fanzines, imanes, pinturas y sorpresas… ¡Cada estudiante creó algo especial para esta feria!

Y para que la noche sea aún más deliciosa, ¡disfruten de la comida y las bebidas que tenemos preparadas!

Budines y cafetería de «la colorada»

¡Es una noche para disfrutar del arte, apoyar a nuestros talentosos artistas y llevarse un recuerdo único!

¡Queremos que sea una noche inolvidable! ¡Los esperamos!»