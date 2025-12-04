    ULTIMAS NOTICIAS:
    Salud

    Nuevo servicio de Odontopediatría en Luz y Fuerza

    Desde el Sindicato de Luz y Fuerza se informa la incorporación de un nuevo servicio de atención: Odontopediatria. La Odontóloga Lepetiche Sofía, se suma con su consultorio ampliando así las prestaciones de salud disponibles en la sede.

    📌 Servicios ofrecidos:
    * Tratamientos generales
    * Ortopedia
    * Ortodoncia para niños y adultos

    📅 Día de atención: Miércoles 17/12
    📍 Dirección: Pueblos Originarios N° 490
    📞 Turnos y consultas: 2281 505738

    Continuamos trabajando para brindar servicios de calidad que acompañen el bienestar de toda la familia.

