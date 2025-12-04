Nuevo servicio de Odontopediatría en Luz y Fuerza

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza se informa la incorporación de un nuevo servicio de atención: Odontopediatria. La Odontóloga Lepetiche Sofía, se suma con su consultorio ampliando así las prestaciones de salud disponibles en la sede.

📌 Servicios ofrecidos:

* Tratamientos generales

* Ortopedia

* Ortodoncia para niños y adultos

📅 Día de atención: Miércoles 17/12

📍 Dirección: Pueblos Originarios N° 490

📞 Turnos y consultas: 2281 505738

Continuamos trabajando para brindar servicios de calidad que acompañen el bienestar de toda la familia.