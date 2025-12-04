Nuevo servicio de Odontopediatría en Luz y Fuerza

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza se informa la incorporación de un nuevo servicio de atención: Odontopediatria. La Odontóloga Lepetiche Sofía, se suma con su consultorio ampliando así las prestaciones de salud disponibles en la sede.
📌 Servicios ofrecidos:
* Tratamientos generales
* Ortopedia
* Ortodoncia para niños y adultos
📅 Día de atención: Miércoles 17/12
📍 Dirección: Pueblos Originarios N° 490
📞 Turnos y consultas: 2281 505738
Continuamos trabajando para brindar servicios de calidad que acompañen el bienestar de toda la familia.