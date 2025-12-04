Marcelo y Valeria invitan a la celebración por los 50 años de AIEM «Conectados con el cielo»

La iglesia “Conectados con el cielo” está cumpliendo 50 años de servicio, amor y milagros en Las Flores. Para celebrar tantos años de acompañamiento y crecimiento se está organizando un gran festejo.

Los pastores Marcelo Felice y Valeria Contreras hoy a cargo de la congregación, invitaron a la familia de la iglesia y a toda la comunidad al acto conmemorativo por el cincuentenario en un nuevo espacio que recientemente han adquirido y que pronto será la nueva sede de la iglesia en Las Flores.

“Con el esfuerzo de 50 años y el trabajo en conjunto, compramos un terreno en Alcides Seguí 1064 – y Lucangioli- , porque además la iglesia creció mucho, en la congregación somos un montón de amigos que ya no entramos en el lugar que tenemos. La idea es que sea el punto de encuentro el fin de semana. Hacer un lugar hermoso en el ingreso a la ciudad, una parte verde, y después va a venir el templo”, contó Marcelo.

Actualmente con el templo en Pte. Perón 911, cada día es más la gente que se acerca buscando una contención, una palabra o un abrazo. “Llegas y te recibe alguien que no conoces, vienen y hay un abrazo genuino humano, ese es el primer encuentro. Adentro pasa lo sobrenatural, lo que dios puede hacer, es una experiencia espectacular”, expresó Marcelo. “Las personas se están encontrando con un dios que cumple”.

Como ellos explican, transmiten la palabra de dios, dan un consejo: “eso es lo que va a cambiar y a transformar la vida de las personas. Nos apoyamos también en líderes, que acompañan a pequeños grupos de 6 a 8 personas, eso ayuda un montón, establecen un vínculo y cada uno tiene alguien en quien confiar y a quien recurrir y estar así más unidos, es trabajo de equipo”, comentó Valeria.

Además, se suma la acción solidaria, todos los días de la semana hay diferentes actividades orientadas a distintos grupos, como adolescentes, jóvenes, roperito, etc. Todo implementado con trabajo en equipo, “Tenemos un montón de áreas que nosotros no podemos llegar, áreas que hacen cosas afuera, abiertas a la comunidad”, remarcó Marcelo.

La iglesia se maneja con donaciones, no se pide nada a quien llega, en estos 50 años con crecimiento sostenido de la congregación, la estructura pastoral también ha evolucionado para dar paso a nuevas generaciones, manteniendo la honra a sus fundadores en la ciudad. Todo esto desemboca en este hermoso momento que está viviendo la familia de AIEM, inaugurando este fin de semana un nuevo predio que será pronto el lugar donde los fieles puedan compartir momentos de fe y amistad.

Para este sábado se espera también la visita del pastor de Comunidad del Valle, de Rio Negro, como invitado especial al acto programado a las 19 hs, en Alcides Seguí 1064, y la invitacion se extiende a todo aquel que desee asistir. «Además despues vamos a compartir algo para comer», agregó Marcelo.

Para quienes deseen asistir a las reuniones semanales en el templo de Perón 911, lo pueden hacer los domingos a las 10:30 hs y 19:30 hs, también los miércoles 19:30 hs que son abiertas al público y están todos invitados.