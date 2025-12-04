2° Encuentro internacional Las Flores Tattoo 2025

Se anunció en conferencia de prensa la 2° edición de Las Flores Expo Tattoo. Se trata de la convención internacional de tatuadores que se realiza por segundo año consecutivo en nuestra ciudad, organizado por Roberto “Ruda” Melo y con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores.

Esta edición se realizará en el gimnasio del CEF N°6 –calle Gral. Paz y Moreno- y participarán alrededor de 120 representantes de nuestra ciudad, la zona, toda Latinoamérica y una pareja de Reino Unido que llega exclusivamente a esta exposición.

La gran convocatoria implica una fuerte apuesta al turismo y desde el municipio se agradeció esta iniciativa que tiene proyección internacional y resulta de mucha importancia para la ciudad.

La muestra contará con exposición de obras y tatuajes en simultáneo y habrá premios en 15 categorías diferentes. Además se contará con patio de comidas, emprendedores y todo con entrada libre y gratuita. El horario para visitar la expo será desde las 12 a las 22 hs durante los tres días.

Acompañaron esta presentación el intendente municipal, Alberto Gelené, el director de cultura Juan Saladino, y la directora de turismo Wanda Borda.