Llega la Primera Edición del Festival En Tu Barrio: C5N y el encuentro más grande del año

Durante ambas jornadas, el festival convocará a cocineros, emprendedores, artistas y representantes de los destinos visitados por el ciclo televisivo líder de su franja. Será el cierre ideal de una temporada marcada por historias, abrazos, tradiciones y sabores compartidos con miles de familias de todo el pais.

Con entrada libre y gratuita, y actividades desde las 12 hasta las 21 hs, la propuesta reunirá la mejor gastronomía argentina, shows en vivo, premios, charlas y la colecta anual solidaria de RSE Indalo, donde se recibirán alimentos y juguetes con motivo de las fiestas.

Un festival para todo el país, en vivo por C5N y POP Radio 101.5

Se espera una concurrencia aproximada de 45.000 personas durante los dos días. El público será mayormente familiar, diverso y regional, con una fuerte participación de las comunidades que formaron parte del programa.

¿Qué habrá en el Festival?

El Festival En Tu Barrio ofrecerá una grilla completa de propuestas gastronómicas, culturales y educativas:

Más de 100 gastronómicos y productores regionales

Food trucks, fuegos, parrillas al aire libre y cocina callejera

Escenario principal con shows en vivo

Auditorio para 80 personas con charlas y cocina en vivo

Grandes premios con jurado especializado

Espacio para ciudades, pueblos y barrios visitados por el programa

Atracciones para niños y niñas

Colecta solidaria de alimentos y juguetes para comedores comunitarios

Los valores que atraviesan el festival

El espíritu del Festival En Tu Barrio se apoya en los conceptos que guían el trabajo del programa desde sus inicios:

Encuentro, familia, identidad, federalismo, cultura viva, hospitalidad, diversidad, inclusión, compromiso social y la gastronomía como puente entre personas y territorios.

“Hoy llegó el momento de volver a encontrarnos, esta vez en una gran celebración.

Este festival es la apuesta más importante de nuestras vidas y queremos que cada uno de ustedes sea parte de esta primera edición inolvidable”, expresaron desde la organización.

Una edición con fuerte impronta solidaria

Durante el evento también se realizará la colecta anual de fin de año del Grupo Indalo, una de las acciones solidarias más importantes del grupo. La iniciativa será coordinada por Justo Lamas, reconocido por su extensa trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia en la gestión de cada campaña.

Se recibirán alimentos no perecederos y juguetes nuevos o en buen estado, que serán destinados a comedores y organizaciones barriales de la región y de la Provincia de Buenos Aires. La presencia de Lamas refuerza el espíritu solidario que le da sentido a esta celebración.

Información y contacto

Contacto: Rafael Fredes – +54 9 2345 498189

Web: festivalentubarrio.com

Instagram: @festivalentubarrio

Email: info@festivalentubarrio.com