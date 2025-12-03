La Cuenta DNI del Banco Provincia confirmó todos los descuentos de diciembre

La Cuenta DNI del Banco Provincia confirmó todos los descuentos que habrá disponibles en diciembre, incluyendo la popular oferta en carnicerías y pollajerías.

La Cuenta DNI del Banco Provincia (BAPRO) renovó sus descuentos y confirmó cuáles estarán disponibles durante el último mes del año. La billetera virtual es una de las más usadas en medio de la crisis económica que enfrenta el país, puesto que miles de usuarios pueden aprovecharla para ahorrar en sus compras diarias.

Como ocurre en cada inicio de mes, la entidad publicó el detalle de las ofertas que estarán vigentes en toda la provincia. Las promociones abarcan desde comercios de cercanía hasta supermercados, ferias, locales gastronómicos y mucho más. Del mismo modo, entre las opciones más buscadas se encuentra la tradicional promoción en carnicerías, pollajerías y pescaderías, que este mes llegará apenas unos días antes de las celebraciones de fin de año.

Uno por uno, los descuentos de la Cuenta DNI para diciembre

Según se indicó, a lo largo de todo el mes habrá ofertas de todo tipo, incluyendo las esperadas rebajas en carnicerías, pollajerías y pescaderías, en comercios de barrio y hasta farmacias y perfumerías, entre otros: