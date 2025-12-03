GANADORES DEL XIX CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES”

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores anuncia los ganadores de la XIX Edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”.

Para el género Cuento hubo 176 obras participantes, sobre las que trabajó el Jurado de preselección. Luego, Pablo De Santis, Silvia Hopenhayn y Ángela Pradelli, decidieron otorgar el primer premio a Sebastián Alejo Martínez Piñeiro, por el libro El secreto de las porcelanas, presentado bajo el pseudónimo de Peter Pan. Asimismo, se acordó una mención para Oslo, de Guido Mauas.

En poesía se recibieron 170 libros. El Jurado, integrado por Rafael Felipe Oteriño, Susana Szwarc y Jorge Chiesa, premió A dónde regresa un río, de María Belén Checchi Chale. También decidió dar la primera mención a Lejos de las cosas que importan, de María Fernanda Pérez Bodría; y la segunda a Apuntes sobre pintura, de Darío Alfredo Villalba.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal. Durante el acto se presentarán, también, los dos libros que se publicaron este año y que corresponden al premio de la edición anterior.