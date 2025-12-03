Conversatorio por el 20° aniversario de Miradas en Relieve

Con motivo de celebrar el 20° aniversario de la Asociación Miradas en Relieve, se invita al conversatorio de Graciela Morel y Alberto Klauser, especialistas en rehabilitación visual de personas con baja visión y ceguera.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los siguiente temas:

– Conceptos de discapacidad visual: baja visión y ceguera.

– Patologías más frecuentes que implican baja visión y compromisos más severos.

– Objetivos y abordajes de la rehabilitación integral centrada en la persona.

– Modalidad de trabajo. La importancia de la familia o referentes en el proceso de rehabilitación.

– Apoyos para el desplazamiento y el acceso a la información y comunicación.

Como cierre del encuentro, se presentará el Coro Polifónico Municipal dirigido por el profesor Miguel Polito.

El evento es el 12 de diciembre a las 18 hs en el Salón Rojo de la Municipalidad