CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO, ANA PAULA TORRES DÍAZ Y GUILLERMO SUPATTO SE DESTACARON EN EL CAMPEONATO ARGENTINO Y SELECTIVO DE MENORES

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la magnífica presentación de palistas de Canotaje Las Flores en el Campeonato Argentino y Selectivo de Menores, que se llevó a cabo durante el fin de semana en la localidad de bonaerense de Colón.

Luego de adjudicarse la Copa Bi Nacional en el mes de octubre, Ana Paula Torres Díaz y Francisca Abrego conquistaron la Medalla de Bronce en la regata de K2 y obtuvieron la presea plateada en K4, junto a Luna Díaz Traverso y Juana Collado del Club La Botera de Gral. Villegas. Por otro lado, Francisca Abrego y Franchesco Guidi (La Botera de Gral. Villegas) se consagraron campeones en la competencia de K2 mixto.

En cuanto a la participación de Guillermo Supatto, debemos consignar que se sumó al K4 del Club La Botera de Gral. Villegas, alcanzando un importante cuarto puesto.

El esfuerzo, dedicación y compromiso de los jóvenes a lo largo de la temporada, sumado a la experiencia y conocimiento de sus entrenadores Juan Ignacio Cáceres y Hugo Rosas, se vio reflejado en este evento de semejante magnitud.

OTRAS NOTICIAS DEPORTIVAS: LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ PRESENTE EN LA ÚLTIMA FECHA DEL GRAN PRIX

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la última etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo 30 de noviembre en la Escuela Técnica de 25 de Mayo.

Participaron 177 aficionados del juego ciencia, donde los florenses obtuvieron los siguientes resultados: en Sub 8 (26 Jugadores), Benjamín Buiraz clasificó décimo, mientras que en Sub 10 (24 inscriptos), Elson Calzada resultó duodécimo.

En Sub 12 (23 anotados): 2°) Ciro Branchesi Gómez (invicto), 5°) Lucas Lerra y 20°) Mariano Rivas. En Sub 15: (37 participantes): 9°) Tomás Espíndola, 21°) Gael Benavídez 23°) Tomás Aguirre y 26°) Simón Arce. En Sub 18 (16 protagonistas): 9°) Bautista Pires y 12°) Tiano Puente. Por último, en Libres (56 jugadores): 15°) José Repetto y 26ª) Ana Orlando (mejor dama).