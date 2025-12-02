Sebastian Silva sobre la Fiesta del Cordero Deshuesado: “Sin una comunidad que acompañe sería imposible”

Rosas se prepara para el evento más esperado del año: la fiesta del Cordero Deshuesado.

Organizada por el CEPT N°37 de Rosas y con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores, el domingo 7 de diciembre se realizará la 11° edición de este evento que convoca tanto a la comunidad local como de la zona y otras ciudades.

Aun se pueden conseguir tarjetas para asistir al almuerzo a un valor de $35.000 para adultos y $15.000 para menores de 12 años que ocupen lugar.

Sebastian Silva, director del CEPT junto a Maria Saldaña, Presidenta del consejo de administración contaron como es la organización en los días previos a este gran evento. “Todavia tenemos entradas para el almuerzo que incluye cordero a discreción, pan, ensalada y un pastel de postre, hay que llevar cubiertos y la bebida se puede comprar en la cantina ahí mismo”, dijeron. Además, explicaron: “quienes no compren la tarjeta podrán acercarse al predio, se va a vender cordero por kilo, en sándwiches y choripanes. Pueden llevarse la reposera, la mesita y quedarse a comer por fuera del lugar del almuerzo, o a la tarde disfrutar de la música y la danza”.

En este evento participa toda la comunidad, alumnos, docentes e integrantes del consejo de administración del CEPT, también las familias, conocidos, “amigos que colaboran, es muchísima la gente que se necesita para el antes, durante y después de la fiesta”, señaló Sebastián. “Sin una comunidad que acompañe sería imposible”, remarcó.

También comentaron que la cantidad de corderos siempre depende de las tarjetas vendidas más algo más para quienes van a comprar por kilo. Se compran y otros son donados por familias del lugar. De todos modos –aclararon- “el objetivo que siempre tuvo la fiesta es que la gente esté bien atendida, que coman bien, se fueran contentos y vuelvan, por eso hay un límite de venta de entradas”.

El almuerzo está programado para las 13 hs y al terminar se abre a todo el público para dar comienzo a los espectáculos. Otro dato importante es que se cambió el lugar, “nos corrimos un poco, buscando mejor sombra, con sombra natural, pensando en mejorar las comodidades”, agregó Silva.

Por otra parte, Maria informó que el domingo a las 11 hs desde la terminal saldrá un colectivo hacia Rosas. Quienes necesiten un lugar pueden comunicarse con Juan de Leon al 44-5316 y reservar su lugar.

“Los esperamos a todos los florenses con la reposera, que nos acompañen, la van a pasar lindo, la fiesta va a ser un éxito».

En cuanto a la institución, Sebastian Silva comentó: «Este año ha sido muy importante para el CEPT 37, por dos cosas en particular, se inauguró la sala de alimentos que es abierta a la comunidad, con aportes provinciales y llegó el minibús, que ayuda con los traslados de los estudiantes. Eso fue muy importante, además en cuanto a la fiesta, tiene el fin de recaudar fondos para la escuela, y sabemos como esta la situación actual, por eso cuando le pusimos el valor a la tarjeta tuvimos que afinar el lapiz», agregó el Director del establecimiento,