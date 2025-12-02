Liliana Olivera y Ezequiel Majul, presidente y vice de la FEB: “Es muy importante estar en territorio y escuchar al docente”

Los máximos dirigentes de la Federación de Educadores bonaerenses estuvieron ayer en Las Flores participando de la jornada “Una mirada docente desde lo legal y lo gremial”. Como en otras oportunidades la presidente Liliana Olivera y el vicepresidente Ezequiel Majul llegan a nuestra ciudad acompañando a Fabiana Caputo, secretaria Gral. De unión de Educadores de Las Flores y a todos los afiliados como lo hacen durante todo el año con los casi 80.000 que tiene la federación en la provincia.

Luego de hecha la apertura, las autoridades pasaron por Play Radios y contaron sobre la actividad y las recorridas que realizan. “Es muy importante estar en territorio, escuchar de primera voz al docente, estas visitas a los distritos nos acercan a cada uno”, expresó Liliana.

Ambos resaltaron la necesidad de la unidad en defensa de los derechos adquiridos, “que hoy están vapuleados, la situación del país repercute en la pcia, estamos a la espera del voto de los legisladores. Se está hablando de cómo la provincia puede hacer frente a las necesidades que tiene cada trabajador, necesitamos la aprobación del endeudamiento, para que el gobernador haga frente a las necesidades de los docentes”.

También se refirieron al incentivo docente que implica entre el 10 y 15 % del salario. “Se cobró durante 28 años y ahora se deja de cobrar. Estamos anclados a una paritaria docente, que la pcia llevo a cabo durante estos años, es importante ese espacio para discutir salarios, hoy está estancado porque se está esperando la aprobación del presupuesto y del endeudamiento dos factores que influyen para discutir el salario”, explicó Liliana Olivera.

Es importante –reiteraron- la unidad para enfrentar estos desafíos para no llegar al conflicto. “A nosotros nos toca hacer conciencia sobre la defensa de los derechos que una vez que se pierden es muy difícil recuperarlos”, resalto Ezequiel.

Sobre el final se expresaron sobre la salida del ministro de educación Alberto Sileoni y la designación de la nueva ministra: “somos optimistas y estamos abiertos al diálogo, se van dos grandes dirigentes provinciales, el profesor Sileoni ha dado muestras y ha acompañado permanentemente al decente, además de tener apertura al diálogo con las asociaciones gremiales igual que Pablo Urquiza – Subsecretario-.”, comentó Liliana. “Estaremos para dialogar y comenzar un trabajo en conjunto”.