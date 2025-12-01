UNA NOCHE LLENA DE SEÑALES: NUEVA EXPOSICIÓN EN MAPA

Durante diciembre 2025 y enero 2026, Mapa invita a la Exposición individual de IGNACIO VILELA SAN ROMAN, «Una noche llena de señales». La inauguración será el sábado 6 de diciembre a las 20 Horas. Y el Cierre, el 31 de ENERO 2026

Con entrada libre y gratuita, en Mapa Espacio de Arte. Av. Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires.

Horarios: miércoles a sábados de 19 a 21 hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa: 02244 42 5125 / mapaespaciodearte@yahoo.com.ar

SOBRE LA EXPOSICIÓN y LA OBRA

MAPA se complace en presentar UNA NOCHE LLENA DE SEÑALES, primera exposición individual de IGNACIO VILELA SAN ROMÁN en la sala principal de Mapa Espacio de Arte.

En esta oportunidad la exposición es una instalación pictórica que ensambla pinturas, textos ajenos y personales, imágenes editadas, dibujos y objetos.

Desde un sentir que entrelaza lo colectivo y lo personal, Una noche llena de señales es un registro visual, textual, evocativo y poético del encuentro entre un mundo dado y un mundo posible a partir de la desautomatización de la realidad cotidiana.

SOBRE IGNACIO VILELA SAN ROMAN

Nace en 1983 en Las Flores. Provincia de Buenos Aires donde actualmente vive y trabaja.

Profesor y Licenciado en Artes Plásticas, orientación Pintura por la Facultad de Artes (UNLP)La Plata Pcia de Buenos Aires, institución en la cual fue ayudante adscripto de la Cátedra de Pintura II, III y IV en el periodo 2008-2012.

Profesor de Lengua y Literatura, I.S.F.D. Y T. N°152, Las Flores, Prov. de Bs. As.

Ejerce la actividad docente como profesor de Educación Artística.

Ha participado en exposiciones colectivas en MAPA Espacio de Arte.

Seleccionado Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos, 2024. Preseleccionado en el 110° Salón Nacional de Artes Visuales, 2023.

Seleccionado Bienal Nacional de Dibujo, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Prov. de San Juan, 2019.

Seleccionado Concurso de Artes Visuales del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Prov. de Bs As, 2014

@igna_solo

SOBRE EL ESPACIO

MAPA es un espacio de arte contemporáneo, creado en 2012 en Las Flores. Provincia de Buenos Aires.

En 2016 nace la Asociación Civil Caminos del Mapa, como herramienta para acompañar su gestión y desarrollo.

Desde el año 2020 forman parte de Junta, Red Bonaerense de espacios de arte contemporáneo.

En 2023 reciben Premio In Situ como Proyecto Destacado en Feria Plateada, realizada en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Dedicado a la gestión, exhibición, promoción y circulación de artes visuales.

Realizan exposiciones individuales y colectivas promoviendo obras de artistas locales, regionales y de diferentes lugares, generaciones y formaciones que intercambian procesos de producción y reflexión.

Generan un punto de encuentro entre comunidad y artistas brindando herramientas de transformación social para el acceso al arte y la cultura.

Trabajan en el desarrollo de la escena local logrando ser referencia en la región, sostenida por los vínculos y el trabajo de sus artistas.

CONTACTO Mapa espacio de Arte. Av Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires.

@mapa_espacio_de_arte