Patín artístico: Bicampeonato de la copa Costa Atlántica para el Club Juventud Deportiva

Durante los días viernes 21 al lunes 24 de noviembre se desarrolló en Pinamar la 6ta edición de la copa Costa atlántica de patinaje artístico, donde las chicas de patín artístico del Club Juventud Deportiva obtuvieron el bicampeonato de la divisiónal B.

La misma contó con gran cantidad de patinadores de varias provincias, y con un gran caudal de atletas por categorías, en algunos casos superando las 20 patinadoras.

Las alumnas de patín artístico del club juventud Deportiva tuvieron un rendimiento espectacular, culminando un gran año deportivo .

Los resultados fueron:

1° Mercere Mía

1° Cantet Juana

1° Dorronsoro Paz

2° Jacquet Valentina

1° Maciel Elena

3° Bertholet Pia

2° Siri Carola

4° Rosas Alfonsina

1° Mercere Bianca

3° Polito Uma

1° Rodríguez Lola

1° Pellejero Miguelina

7° Arrua Martina

2° Peñalva Kiara

1° Iritcity Zoe

3° Teves Bianca

1° Prieto Tania

5° Farías Juana

1° Griffiths Delfina

3° Andrade Juana

4° Carballo Lola

5° Peverelli Ema

3° Prieto Irina

Mención: Supply Juanita, Larrosa Brisa , Vera Renata, Labolita Lola

Al finalizar los 3 días de competencias, se entregaron las copas de clubes, a los clubes con más puntos por podio y por segundo año consecutivo Patín artístico del club juventud deportiva se consagró campeón de la divisional B .