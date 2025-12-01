Muestra Anual del Centro de Formación Profesional Nº 401

El Centro de Formación Profesional N°401 invita a la Muestra Anual por el 41º Aniversario, el viernes 5 de diciembre desde las 19:00hs a las 22:00 hs en Av Avellaneda 687.

La muestra invita a socializar con la comunidad educativa y público en general las actividades desarrolladas durante el ciclo lectivo en el mes aniversario de la creación del Centro de Formación Profesional, dando un Marco Institucional al cierre de las actividades educativas de acuerdo con el Proyecto Institucional.

Los esperamos!