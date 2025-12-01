Extraordinario espectáculo “Carlos Gardel Original”

Una velada única se vivió en la noche del sábado en el Teatro Español con la presentación del espectáculo “Carlos Gardel Original”, un concierto homenaje en el marco del centenario de la histórica actuación de Carlos Gardel en la ciudad de Las Flores.

El artista Leonardo Pastore brindó una interpretación magistral, ofreciendo un repertorio que emocionó al público y evocó la esencia del Zorzal Criollo. Su voz y presencia escénica conquistaron a los espectadores, quienes disfrutaron de un show de nivel internacional, sin dejar de mencionar al excelente pianista Hernán Malagoni.

La noche contó además con la distinguida presencia del maestro orfebre Juan Carlos Pallarols, una de las figuras culturales más importantes del país, quien se sumó al público para disfrutar del homenaje, después de una tarde de emoción en el conversatorio que se realizó en el Salón Rojo de la Municipalidad donde Pallarols brindo testimonios y experiencias de su trayectoria.