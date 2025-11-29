Sandra Campos campeona sudamericana de atletismo en Chile

La atleta florense Sandra Campos en el tuvo una excelente participación en el XXII Sudamericano de Atletismo Master que comenzó el lunes 24 y finalizará el domingo 30 de noviembre en la pista “Mario Recordon” del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Sandra, una vez más cumplió una excelente actuación, logrando dos Medallas de Oro en la categoría F35.

Obtuvo el primer puesto en lanzamiento de disco con un registro de 35,52 metros y también se adjudicó la competencia de lanzamiento de bala con una marca de 9,70 metros. Por otro lado, en jabalina ocupó la cuarta ubicación, con un lanzamiento de 20,76 metros.