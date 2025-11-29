Endeudamiento: El presidente del foro de intendentes radicales Maximiliano Suescun pide que los legisladores acompañen a Kicillof

El intendente de Rauch Maximiliano Suescun, quien además preside el foro de intendentes radicales de la Provincia, habló sobre la situación económica que atraviesan los municipios de la provincia de Buenos Aires y advirtió que sin endeudamiento, será imposible tener dinero para afrontar obras en 2026.

En ese sentido, se pronunció a favor de la ley de financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof y pidió a los legisladores que piensen en los territorios.

En declaraciones a Prensa Municipal (según La Nueva Verdad de Rauch), Suescun calificó el escenario económico actual como “muy complejo” y pidió sensatez en la Legislatura: “Uno se pregunta por qué cuesta tanto dar las herramientas para gestionar. Espero que los legisladores miren algún rato a los territorios, donde están los problemas, donde está la gente, y pongan el bien general sobre el particular”.

Suescun contó además que volvió a reunirse con el Ministro de Economía Pablo López. Allí reiteró el pedido para que Provincia haga lo posible por liberar parte de los fondos adeudados antes de fin de año, lo que permitiría a los municipios afrontar el pago de aguinaldos y no atrasarse con proveedores.