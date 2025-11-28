Leonardo Pastore llega a Las Flores con «Carlos Gardel Original»: «Es un homenaje a cien años de las actuaciones de Gardel en el Teatro Español»

Este sábado 29 de noviembre a las 21 horas en la reacondicionada sala del Teatro Español habrá tango de primer nivel con el gran espectáculo “Carlos Gardel Original” que será protagonizado por el cantante Leonardo Pastore que llegará a Las Flores acompañado por destacados músicos de nuestro país.

Un show imperdible que la Dirección del Teatro Español presentará en nuestra ciudad dentro de los grandes eventos destacados del año.

Leonardo Pastore hizo la invitación a los florenses al gran espectáculo de mañana: «Voy a estar cantando un homenaje a Gardel, porque se cumplieron 100 años de dos actuaciones que realizó Gardel en esta sala del Teatro Español en el año 25. El espectáculo se llama «Carlos Gardel Original» proque rescatamos los arreglos musicales originales del zorzal criollo, y canto acompañado por grandes músicos todos los exitos de él y de Lepera».

El espectáculo recreará temas inolvidables del “Zorzal criollo”, cómo fueron: “Por una cabeza”, “Mi Buenos Aires querido”, “El día que me quieras” y “Volver”, entre otros.

“Carlos Gardel Original”, que recorrió distintos países como Ecuador, Perú, Japón, España y más, se transformó en un álbum que se escucha con la magnífica voz de Leonardo Pastore y que, en su grabación, contó con la producción artística de León Gieco.

Las entradas continúan a la venta en la boletería del Teatro de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 18 a 20 horas. El sábado el horario de boletería será de 10 a 13 y también se podrán adquirir entradas previo a la función.

«Ademas Las Flores tendrá la visita de Juan Carlos Pallarols, los invito a esta hermosa actividad cultural en el teatro», cerró el cantante.

Este sábado 29 de noviembre visitará nuestra ciudad el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols. Visita enmarcada en el espectáculo “Gardel Original” que se brindará el mismo día a las 21 horas en el Teatro Español.

A partir de las 18 horas en el Palacio Municipal sera parte de un Conversatorio junto al cantante Leonardo Pastore y el director del Teatro Español de Las Flores, Aldo Valente.

Además se presentará y exhibirá el Cáliz realizado por el platero que será llevado al Vaticano para ser entregado al Papa León XIV.

En dicha presentación, uno de los instrumentos utilizados será una guitarra original de Gardel que se encuentra en propiedad de Pallarols.

