Fernando Calles: «hoy un embajador de la cultura y el tradicionalismo florense, Nahuel Pellejero»

Este viernes 28 de noviembre a las 21 hs el ciclo Folclore para Escuchar cierra su temporada 19° en el Salón Rojo Municipal.

Nahuel Pellejero será el protagonista esta noche, presentado sus versos recientemente grabados bajo el título “así soy”. “Es un embajador de la cultura y el tradicionalismo florense que merece estar en el cierre de la temporada de Folclore…”, agregó Fernando.

En el mes de la tradición, vamos a poder escuchar a un reconocido animador, “Es un apellido con peso propio en el país, yo he tenido la oportunidad de trabajar con tres generaciones de Pellejero: Coco, Marcelo y ahora Nahuel. Que ha llegado por mérito propio a los escenarios más importantes, como Jesús María que lo tiene hace un tiempo en su staff”, dijo el conductor.

Como siempre, la cita es a las 21 hs puntual en el Salón Rojo y hoy se habilita la entrada por calle San Martín que cuenta con rampa accesible.