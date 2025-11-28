Deportes: florenses destacados en fútbol y chaiu do kwan

FÚTBOL: DOUGLAS HAIG CON ELIÁN TUS SUEÑAN CON LLEGAR A LA FINAL

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al muy buen presente que está atravesando Elián Tus en el conjunto de Douglas Haig de Pergamino, que se ilusiona con avanzar a la final del Federal “A” que otorga el segundo ascenso al torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino.

En el partido de ida de las semifinales de la Reválida, el equipo del florense recibió en el estadio “Miguel Morales” a Atlético Rafaela, donde perdió 2 a 1. A los 22′, la visita tuvo un tiro libre a su favor, Facundo Affranchino remató, la pelota se desvío en un jugador de la barrera, descolocó a Ezequiel Bacher, y la “Crema” se puso 1 a 0. Pero seis minutos más tarde apareció el “Terito” Tus y con un tremendo remate inolvidable de larga distancia, que se metió en el ángulo superior izquierdo, estableció la igualdad transitoria. En el complemento, a los 19′, tras un tiro de esquina, Affranchino apareció en el primer palo para decretar el 2 a 1, resultado con el cual terminó el encuentro.

La revancha se disputará el próximo domingo a las 18.15 en el Monumental de Barrio Alberti, donde “El Milán” de Pergamino con Tus como protagonista luciendo la casaca N° 7, intentará revertir la situación ante un adversario que se hace muy fuerte en condición de local.

CHAIU DO KWAN: DESTACADA PRESENTACIÓN DE FLORENSES EN MERLO

Tambien desde la Secretaría de Deportes y Cultura se destaca la participación de los alumnos de la profesora Cynthia Carrizo (Tercer Dan) en la “Copa Nueva Generación” de Chaiu Do Kwan, que se llevó a cabo el domingo 16 de noviembre en Merlo con la organización del Maestro Walter González y los profesores Oscar Langhi y Joel Villar.

Los florenses estuvieron a la altura de las circunstancias, desplegando un interesante nivel que les permitió conseguir los siguientes resultados: Mía Pedernera (cinturón naranja): medalla de oro en light contac y en exhibición y medalla de plata en forma; Brenda Núñez (cinturón amarillo): medalla de oro en exhibición y en forma y medalla de plata en light Contac; Graciano Cabrera (cinturón naranja): medalla de oro en exhibición y en forma y medalla de plata en light Contac; Jazmín Zansberro (cinturón naranja): medalla de oro en exhibición, medalla de plata en light contac y medalla de bronce en forma; Alma Cabral (4 años): medalla de oro en exhibición y medalla de plata en forma; y Zoe Cabrera medalla de plata en light Contac.

Debemos consignar que Cynthia Carrizo tiene una trayectoria de 21 años en esta especialidad de artes marciales (primera en la Argentina) y retomó la actividad hace un año y dos meses, luego de dictar clases hasta que llegó la Pandemia.

En la actualidad, los entrenamientos se realizan en Imperio GYM de Pilar Laborde y los interesados en sumarse a esta nueva disciplina para nuestra ciudad, podrán acercarse a las instalaciones de Caseros 522 los lunes, miércoles y viernes en el horario de 20 a 21.30.

FÚTBOL INFANTIL: IVÁN CURUTCHET CAMPEÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL “VALESANITO 2025” CON INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Iván Curutchet por consagrarse Campeón de la “Copa de Oro” con el Club Atlético Independiente de Avellaneda en el Torneo Internacional “Valesanito 2025” de fútbol infantil, reservado para la categoría 2013, que se disputó desde el miércoles 19 hasta el domingo 23 de noviembre en el Predio del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fé.

En la final, los “Diablos Rojos” se impusieron de manera contundente por 4 a 0 ante Colón de Santa Fé, con una conversión del centro delantero florense y una asistencia que culminó en una de las tres anotaciones de Navarrete.

El certamen se dividió en 8 zonas de 5 equipos, accediendo los 2 mejores a la etapa “play-off”. Los dirigidos por Kevin Caro se adjudicaron el grupo y hasta llegar a la final dejaron en el camino a Liga de San Martín, Fortín Tres Isletas y Atlético Rafaela.

Con más de 5.000 chicos y 150 instituciones participantes, “Valesanito” hoy en día se coloca como el torneo de fútbol infantil más importante de la República Argentina y el más grande de Sudamérica.

Por otro lado, debemos consignar que Iván hace dos años que pertenece al plantel de la institución de Avellaneda y en la presente temporada jugó todos los partidos de titular en el Torneo Oficial de AFA, convirtiendo 16 goles. Este espectacular registro le permitió ser el máximo artillero de su Club y ocupar el quinto lugar en el ránking general, donde intervienen 44 elencos.