Lalcec Las Flores informa que la realización de la Asamblea General Ordinaria se posterga para el dia martes 16 de diciembre a las 18:30 hs en la sede de la casa de la salud, Av. Rivadavia 535, con el orden del dia previsto en la fecha anterior.
ULTIMAS NOTICIAS:
- Fernando Calles: «hoy un embajador de la cultura y el tradicionalismo florense, Nahuel Pellejero»
- Asamblea General Ordinaria de LALCEC
- Leonardo Pastore llega a Las Flores con «Carlos Gardel Original»: «Es un homenaje a cien años de las actuaciones de Gardel en el Teatro Español»
- Deportes: florenses destacados en fútbol y chaiu do kwan
- 27° Fiesta del Hospital: Desde el lunes hay entradas a la venta
- LAS FLORES BÁSQUET CAMPEÓN DE LA “COPA DE PLATA” EN LA CATEGORÍA MINI
- LAS FLORES RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO EN EL ENCUENTRO ANUAL MUNA
- Agradecimiento al Hospital Zonal de Las Flores