    Salud

    Asamblea General Ordinaria de LALCEC

    Lalcec Las Flores informa que la realización de la Asamblea General Ordinaria se posterga para el dia martes 16 de diciembre a las 18:30 hs en la sede de la casa de la salud, Av. Rivadavia 535, con  el orden del dia previsto en la fecha anterior.

