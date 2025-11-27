LAS FLORES RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO EN EL ENCUENTRO ANUAL MUNA

Se destacó la importancia de avanzar en políticas para la infancia y la adolescencia.

Representantes de las Secretarías de Educación y de Desarrollo Humano del Municipio de Las Flores, Silvina Castro, Mariana Risso y Silveria Giménez, participaron del Encuentro Anual MUNA realizado en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

La apertura estuvo a cargo de Natalia Lima, referente MUNA del Ministerio, quien agradeció el compromiso sostenido de los municipios bonaerenses en fortalecer la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), impulsada por UNICEF y acompañada por el grupo Pharos. Lima destacó la importancia de consolidar políticas públicas locales que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, reconociendo especialmente el esfuerzo de los equipos técnicos municipales.

Durante la jornada, Las Flores, que adhiere a MUNA desde 2024, recibió un reconocimiento por haber completado el autodiagnóstico y presentar sus planes de acción, un paso clave dentro del proceso de mejora continua promovido por la iniciativa.

La participación de Las Flores en este encuentro reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones y con la construcción de políticas públicas sustentadas en diagnósticos reales, acciones concretas y ampliación de derechos.