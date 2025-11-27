LAS FLORES BÁSQUET CAMPEÓN DE LA “COPA DE PLATA” EN LA CATEGORÍA MINI

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita al equipo de la división Mini de Las Flores Básquet por adjudicarse la “Copa de Plata”, en el marco del certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría.

En el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 y con la coordinación del profesor Esteban “Poroto” Loviso, se desarrolló el cuadrangular final con estos resultados: en la fase semifinal, Las Flores Básquet derrotó 54 a 30 a Chacarita de Azul y Racing de La Madrid le ganó 63 a 20 a El Fortín de Olavarría. Asimismo, por el tercer y cuarto puesto, Chacarita venció 54 a 21 a El Fortín y, en la final, Las Flores se impuso 57 a 37 sobre Racing.

La exitosa jornada fue presenciada por el intendente interino Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; y el director de Deportes, Recreación y Juventud; Favio Folini; además de Diego Lancione y Ricardo Sosa, presidente y secretario de la Asociación de Básquet de Olavarría, respectivamente.

Por otro lado, debemos consignar que los encuentros fueron arbitrados por el florense Nicolás Loviso, quien formó parte de todas las categorías de Las Flores Básquet, y Morena Román.

El plantel de nuestra ciudad estuvo integrado por: Gael Cejas Nunes, Nicolás Guidini, Juan Pablo Franco, Francisco Galván, Fidel Municoy, Simón Municoy, Felipe Jäger, Felipe Gayo, Fermín Muñóz, Amadeo Cartasso, Jeremías Etchegaray, Benicio Elgue, Tahiel Mendoza, Clemente Martins y Bautista Mazzei. D.T.: Pablo Roncoli