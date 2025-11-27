HOCKEY: MALENA PEYRÉ Y FELICITAS TARABORELLI EN EL REGIONAL DE CLUBES

Las jugadoras de séptima división de Hockey Caet Malena Peyre y Felícitas Taraborelli fueron convocadas a participar desde el jueves 27 al domingo 30 de Noviembre del Torneo Regional de Clubes sub 14 “A” en la ciudad de Mar del Plata, representando a Hockey Club Belgrano.

General Belgrano integra la zona B junto con Blanco y Negro, Cazadores de Tres Arroyos y Monte Hermoso. Las chicas harán su debut el jueves 8.30 hs.

Las jugadoras del Taladro vivirán otra gran experiencia que las seguirá formando en este camino como deportistas.