Agradecimiento al Hospital Zonal de Las Flores

La familia de Horacio Ángel Orlando desea expresar su más sincero y profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Zonal de Las Flores que lo acompañó durante estas semanas.

Gracias al equipo médico, a las enfermeras y enfermeros, al personal de limpieza, cocina y kinesiología, por la atención, el profesionalismo y, sobre todo, la calidez humana con la que cuidaron a Horacio y acompañaron a nuestra familia en cada momento.

Agradecemos profundamente el respeto, la dedicación y la contención brindados día a día, tanto en los cuidados como en los pequeños gestos que hicieron más llevadero este camino.

Con eterno agradecimiento,

Familia de Horacio Ángel Orlando