27° Fiesta del Hospital: Desde el lunes hay entradas a la venta

Se presentó hoy en el Salón Rojo Municipal la 27° Fiesta del Hospital de Las Flores que se desarrollará el próximo 20, 21 y 22 de marzo de 2026.

El evento es organizado, como cada año, por la cooperadora del Hospital y acompañado por el municipio. Es un fin de semana completo con destrezas criollas en el campo de doma y espectáculos musicales en la carpa contigua.

El director del Hospital, Dr. Tibiletti destacó la importancia de esta fiesta que es un aporte anual para las necesidades del hospital. “Hoy es el único efector de salud que tenemos, es un edificio de muchos años y necesita constantes arreglos, invitamos a todos a colaborar”, dijo.

En cuanto a la cartelera artística y la actividad en el campo de destrezas, Luis D´Agostino –pte. De la Cooperadora- y Nahuel Pellejero –Coordinador de campo- contaron como se conformarán respectivamente.

Las entradas que estarán a la venta a partir del lunes próximo, tienen un valor de $32.000 y se pueden adquirir en 4 cuotas de $8000 cada una, y se participa de sorteos por $6.500.000 –el primer sorteo será a fines de diciembre-.

La grilla artística comienza el viernes 20 a las 21 hs con la actuación de Vendaval 3, Francisco Cabral, Los gauchitos de la cumbia, Bocha Lobosco y la F Etchemendi.

El sábado 21, desde las 19 hs Eliana Cejas, Payadores, Ballet La Tacuara, Carisma, Bauti y sus teclados, Ricardo Matias y como espectáculo principal, la presentación de Maggie Cullen. Ademas la carpa de los jóvenes.

El domingo 22 desde las 18 hs Las Flores trio, Maia Sancho, Carisma y Los Majestuosos del Chamamé para cerrar la tarde.

Mientras en el campo de destrezas la actividad será variada: campeonato de jineteada, desfile de emprendados, montas especiales, corrida de sortija, exhibición de polo, rueda de grupa, y mucho más. Tambien servicio de cantina y parrilla.

Todos destacaron la necesidad de colaborar con esta fiesta, ya que es en beneficio de toda la comunidad que tiene al hospital como único establecimiento de salud en la ciudad. Por otra parte, la organización manifestó su gran expectativa de poder llegar al público local. “Tenemos que poder vender 5000 entradas acá, invitamos a que colaboren comprando una entrada y compartiendo la información que se publicará en las redes así multiplicamos la difusión”.

Acompañaron esta presentación el intendente interino Fabian Blanstein, el director del hospital Juan Tibiletti, presidente de la Cooperadora, Luis D´Agostino, Coordinador de campo, Nahuel Pellejero, integrantes de la comisión directiva de la asociación cooperadora, colaboradores y medios locales.