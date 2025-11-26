Última sesión ordinaria en el HCD

El jueves 27 de noviembre se realizará la última sesión ordinaria del 2025 en el Concejo Deliberante. Será a las 19.00 hs. en el Salón de Sesiones Oscar Alende a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1772.

Comunicaciones del Departamento Ejecutivo

4. Expte DE 232, prorroga presentación calculo recursos e impositiva.

Comunicaciones Oficiales

5. Expte EP 22, reductores velocidad Islas Malvinas e/ 17 de octubre y Ruta 3.

Proyecto de Resolución

6. Expte AJ 238, creación Fondo Emergencia Empleados Municipales

7. Expte AJ 234, implementación bonificación extraordinaria empleados municipales.

8. Expte AJ 235, no aplicación actualización montos tasa red vial (2026).

9. Expte AJ 236, tareas de mantención y reparación en cementerio.

10. Expte AJ 237, colocación carteles nomencladores en diferentes zonas.

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

11. Expte PE, P resol, señalización y educación vial.

12. Expte PE, P resol, senda peatonal en boulevard Cruz Márquez.

13. Expte PE, P resol, actualización sitio web institucional.

14. Expte AJ 223, P resol, Iluminación en Av. Carramasa y Av. Cruz Marquez.

15. Expte PE, P Ord, prohibición uso espuma en Corsolandia.

16. Expte PE, P Ord, adhesión ley prov. 15.413, prev. erradicación de la violencia en infancias en actividades sociales, culturales y deportivas.

Comisión Desarrollo Local

17. Expte Soc Prot Amigo Animal, P decreto, estado legal predio albergue canino.

18. Expte PE 06, P decreto, creación registro estudiantes fines.

19. Expte LLA 114, P Ord, creación sistema registro alcantarillas rurales.