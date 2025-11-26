LAS ESCUELA MUNCIPAL DE HOCKEY SUBCAMPEONA DE LA LIGA AZULEÑA

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al subcampeonato de la “Copa de Oro” obtenido por la categoría Sub 16 de la Escuela Municipal de Hockey, en el marco del Torneo que organiza la Liga Azuleña.

El sábado, en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, las dirigidas por Lourdes Basile y Agustín Siraco perdieron ajustadamente 2 a 1 ante Azul Hockey, pero a pesar de la derrota dejaron una muy buena imagen, reflejando el excelente trabajo planificado a lo largo del año que les permitió coronarlo con la segunda ubicación, con el objetivo de seguir avanzando con miras a nuevos objetivos.

En este caso, también estuvo el acompañamiento del intendente interino, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; y el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, entre otras autoridades.