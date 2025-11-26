Jaime Muñoz, de La Voz Argentina a Las Flores: «vamos a estar con la banda haciendo un poco de todos los estilos musicales»

Jaime Muñoz, el cantante y guitarrista sanjuanino de solo 18 años, que brilló y se destacó en el programa La Voz Argentina, llega a nuestra ciudad en diciembre para brindar un show imperdible. “Es un placer llegar a Las Flores el 11 de diciembre a cantar allí, en el teatro tan lindo que tienen”, dijo Jaime en una entrevista exclusiva para Play Radios, esta mañana.

El joven que cautivó con su voz al público en la pantalla de telefe, se siente a veces más guitarrista que cantante, y es que viene de familia de grandes músicos. “Mi papa es un maestro, junto a mi tio en segunda guitarra y el baterista de la banda, ganaron el Cosquin, son unos capos”, comentó.

Luego del éxito televisivo y la popularidad, Jaime no para de hacer presentaciones y programar entrevistas y shows por el país. “Este mes estuvimos en dos festivales nacionales en mi provincia, la fiesta de la tradición y la fiesta del sol”, contó Jaime.

En Las Flores, la presentación es el jueves 11 de diciembre en el Teatro Español, donde próximamente se comenzarán a vender las entradas. Y él mismo adelantó como se prepara el show en nuestra ciudad: “Vamos a estar con la banda –primera y segunda guitarra, batería y yo con guitarra rítmica- y vamos a hacer un poco de todo porque estamos apuntando a todo: tango, pero también zambas, escondidos y algo instrumental también”.

El joven que saltó a la fama muy rápidamente, contó cómo es su vida ahora con fans que hacen cola para sacarse una foto, o cantidad de propuestas para ir a cantar a diferentes lugares. “Va pasando todo muy rápido, yo me manejaba solo, quería contestar todos los mensajes, ver todo, hasta que pusimos una productora, y ahora estoy más libre, alguien se encarga de las fechas, del vestuario…”

Jaime también es boxeador y según manifiesta, eso lo ayudó y lo ayuda con la disciplina, “la constancia que te da el boxeo, seguramente me seguirá ayudando. Creo que lo voy a seguir haciendo cuando tenga el tiempo, de forma recreativa, porque ahora estoy hasta el tope de laburo”, señaló contento.

Con una gran carrera por delante, Jaime Muñoz quiere que la gente siga conociéndolo por su música. “Mi sueño es estar todos los festivales importantes de aca, y en Viña del Mar”.

En el final invitó a todos a su espectáculo: “espero a toda la gente de Las Flores para pasar una noche maravillosa”.



Escuchar entrevista