NAHUEL PELLEJERO EN EL CIERRE DE LA 19ª TEMPORADA DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR

Este viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, el ciclo “Folclore para Escuchar” cierra su 19° temporada consecutiva.

En esta ocasión, y en adhesión al mes de la Tradición, se presentará Nahuel Pellejero, quien dará a conocer los versos que forman parte de su reciente grabación titulada “Así soy”.

Como integrante de una familia con fuerte arraigo tradicionalista, Nahuel ha tenido un enorme crecimiento profesional en la animación de fiestas criollas de renombre en todo el territorio nacional.

Haciendo historia, su abuelo, el recordado Jorge “Coco” Pellejero, fue tropillero, organizador y animador de importantísimos espectáculos de destrezas criollas durante muchos años, oficio que heredó su hijo Marcelo y que ahora trasciende una nueva generación en la persona de Nahuel.

Será una excelente oportunidad para apreciar, además, su faceta de escritor y decidor del verso campero, en una noche que, además, contará con algunos invitados especiales.

El ciclo Folclore para Escuchar, que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Deportes, es libre, gratuito y abierto para toda la comunidad.