Muestra de los Talleres de Teatro Del Borde

Teatro Del Borde invita a la muestra de tres estrenos de sus talleres de teatro. Son a la gorra y para todas las edades.

A partir del viernes 28 de noviembre, Del Borde comenzará a presentar sus nuevos trabajos, producidos en los Talleres de Teatro para Preadolescentes, Adolescentes y Adultos 2025.

Tres dramaturgias de Paula Echalecu, creadas especialmente para acompañar los procesos creativos de cada grupo, serán estrenadas y puestas en escena, con entradas a la gorra, aptas para todo público, en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores).



Reventados de amor. Un melodrama policial

Así se titula la obra que presentará el grupo de adolescentes integrado por Agustín Ramos, Carola Elgue, Lautaro Duarte, Paz Duarte, Guadalupe Ramos, Milena Ríos, Bianca Berro, Homero Tamburrino, Caetana Verteramo, Justina Caputo, María Luz Avalis, Isabella Cardoso, Isabel Sánchez, Valentina Grimaux, Juan Cruz Fernández, Trinidad Reynoso y Margarita Alvarado.

En una trama donde no faltan los enredos y las situaciones absurdas, dos familias disfuncionales se enfrentarán, ante la desaparición de una joven, integrante de una de ellas.

En la obra, dirigida por su autora, Paula Echalecu, no falta nada: acusaciones, engaños, poliamor, peleas con bastones, por dinero, porque sí… amores prohibidos, frustrados, olvidados, fingidos… lucha de clases sociales, fantasmas, espiritismo, mentiras inconfesables, un secuestro, una investigación, un suero de la verdad, gente que se enriquece y se empobrece en pocos minutos y tres embarazos…

Las funciones serán los días: viernes 28/11, lunes 1/12, domingo 7/12 y lunes 8/12 a las 21 Hs.

La obra es apta para todo público y la entrada será a la gorra.

¡¿Cómo llegamos a esto?!

Escrita especialmente para el grupo de Teatro para Adultos, integrado por Martín Heguilistoy, Ignacio Kohan, María de los Ángeles Nino, Nicolasa Iribarne, Inés Gutiérrez, Camila Galmes y Florencia Escobar, ¡¿Cómo llegamos a esto?! ya ha recibido un premio en el Concurso de Obras de Teatro de Humor para la Fiesta del Cigomático Mayor IX.

Llegará a escena el próximo sábado 29 de noviembre a las 21.30 Hs. y continuará presentándose, bajo la dirección de su autora, los días: domingo 30/11, jueves 4/12 y domingo 14/12, a las 21 Hs., con entrada a la gorra.

Seis personas confluyen en un bar, cada una cargando su propia frustración.

Allí, deciden secuestrar a la ministra de Medio Ambiente, quien también se encuentra en el lugar, desconsolada y furiosa, ante una horrible decepción.

La torpeza de la improvisación, pone en riesgo el plan, que se va armando y desarmando, con alarmante desprolijidad, a medida que se suceden los acontecimientos.

La propuesta es apta para todo público, pero se recomienda para mayores de 14 años.

Retrato de un robo que salió bastante mal

Con dirección de Hernán Verteramo y actuaciones de Dante Petrosino, Milo Oliveto, Sophie Lagos, Valentina Pauleau y Mateo Casey, Retrato de un robo que salió bastante mal es una divertida comedia en la que una malvada millonaria explota a su sirviente para obtener unas ganancias que no necesita.

Con la complicidad de Vincent, su agente de arte, Chela obligará a Carlos a pintar cuadros sin descanso, para venderlos por millones…

Pero su nieta Ludmila, junto a su amigo Ezequiel, intentarán engañar a la abuela millonaria, generando una trama donde reinan las traiciones y los engaños.

La propuesta, apta para todo público, cuenta con la asistencia de dirección de Caetana Verteramo, y se presentará el sábado 6 de diciembre en dos oportunidades: a las 19.30 y a las 20.30 Hs., repitiéndose el viernes 12/12 a las 19.30 Hs. y el sábado 13/12 a las 20.30 Hs., siempre con entrada a la gorra.

El Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

Redes: @delbordeteatro