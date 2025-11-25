Aldo Valente: «El sábado «Gardel Original», un espectáculo de nivel internacional en el teatro»

La incesante actividad artística en el Teatro Español invita cada fin de semana a espectáculos de lo más variado , para todos los públicos pero sobre todo de primer nivel.

Esta mañana Aldo Valente, coordinador y encargado de la grilla de eventos se refirió a la presentación del próximo sábado 29 de noviembre: “Gardel Original”, una propuesta musical que rinde homenaje a la figura y el legado de Carlos Gardel. “Es un espectáculo internacional que además tiene como plus, la visita de Juan Carlos Pallarols que esta haciendo el cáliz donde van mensajes para enviar al Vaticano”, explicó Valente.

La visita de Pallarols va a ser en el salón Rojo: “un encuentro muy particular, bastante lindo. Y estoy viendo que sea una persona que represente a todos los florenses para que ponga el mensaje en el cáliz”, adelantó. Además se está armando un documental con este recorrido que también irá para el PAPA.

A las 21 hs inicia el espectáculo en el teatro, con artistas todos de primer nivel y muy reconocidos en el ambiente. Las entradas se encuentran a la venta en la boletaría de 8 a 13 hs y de 18 a 20 hs hasta el viernes a $20.000 y en puerta saldrán $25.000.

Esta presentación invita a transportarse a la época de oro del género, a disfrutar de nuestra música sello en el mundo con calidad musical e interpretativa. «Y con dos guitarras originales que usó Gardel y con las que se tocartan algunnos canciones».

Por otra parte, Valente adelantó otros espectáculos que ya se han programado para lo que queda de diciembre, entre ellos una producción local con artistas locales que se realizará el 5 de diciembre.

También recordó que durante enero y febrero el teatro estará cerrado para trabajos edilicios, “y para terminar la parte de abajo del escenario que va a ser museo y estamos gestionando para traer turismo, ya tenemos conversaciones hechas con agencias que traerían combis con visitantes”, señaló.