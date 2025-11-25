Alberto Sileoni deja el Ministerio de Educación de la Provincia y lo reemplaza Flavia Terigi

El director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alberto Sileoni dejará su cargo y lo reemplazará Flavia Terigi, confirmaron desde la Provincia. El ahora exfuncionario abandona su cargo por razones personales.
Sileoni agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.
Flavia Terigi es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Además, rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.