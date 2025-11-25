Alberto Sileoni deja el Ministerio de Educación de la Provincia y lo reemplaza Flavia Terigi

El director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alberto Sileoni dejará su cargo y lo reemplazará Flavia Terigi, confirmaron desde la Provincia. El ahora exfuncionario abandona su cargo por razones personales.

Sileoni agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.

Flavia Terigi es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).