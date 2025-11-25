AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ Y JOAQUÍN LERRA PARTICIPARON EN LA FINAL DEL TORNEO INTERLIGAS

Benjamín Buiraz y Joaquín Lerra, integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, intervinieron en la final del Torneo Interligas que se disputó el domingo 23 de noviembre en la Isla-Country de SUTEBA en la ciudad de Tigre.

Benjamín obtuvo el décimo puesto en la categoría Sub 8 contabilizando 4 puntos, producto de 4 triunfos y 3 derrotas, donde participaron 23 jugadores. Por su parte, Joaquín se ubicó 18° en la división Sub 12 (27 inscriptos) con 3 unidades, registrando 2 victorias, 2 tablas y 2 partidas perdidas.

Cabe destacar que de este importante certamen formaron parte representantes de las 8 Ligas que compiten en la Provincia de Buenos Aires y para acceder a esta instancia los ajedrecistas tuvieron que clasificar entre los tres primeros lugares en sus respectivos Gran Prix.

De esta manera, los alumnos del profesor Mario Orlando tuvieron su recompensa al mantener un muy bueno nivel a lo largo de la temporada, que les permitió medirse con los mejores exponentes bonaerenses.