HOY DESFILE CÉNTRICO DEL FESTIVAL NACIONAL DE PEÑAS Y FORTINES

Continúa hoy el desarrollo del FESTIVAL NACIONAL DE PEÑAS Y FORTINES.

Anoche fue el turno del espectáculo artístico musical en el salón mayor de La Tacuara de Avenida Rivadavia. Hoy en el campo de destrezas criollas frente a la Rural hay pruebas de doma tipo polo y jura de recados y, a partir de las 18hs, se llevará a cabo el tradicional desfile criollo por la Avenida San Martín con la conducción de Marcelo Pellejero.

Por la noche, desde las 21 horas, continúan los espectáculos artísticos en el salón principal de La Tacuara y actuarán el Ballet dueño de casa, Centro Cultural «El Malacara» y el Ballet de la Biblioteca Almafuerte de Cacharí, entre otros. Además se anunció la presentación de los grupos musicales: Mal Trago, La Nueva Era, Los del Pueblo, y noche joven con DJ Julián Sánchez y Damián Guerendiain.