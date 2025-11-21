KARATE: FLORENSES EN EL ENCUENTRO MUNDIAL DE LA ESCUELA MIYAZATO

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la participación de integrantes de la Escuela de Karate Dojo Las Flores que funciona en el Centro de Educación Física N° 6, en el Encuentro Mundial de la Escuela Miyazato realizado el pasado fin de semana en Villa María, Córdoba.

Estuvieron presentes en este prestigioso evento el instructor Daniel Rodríguez (8° DAN) y los Sempai Juan Medina, Fernanda Negrete y Juan Buiese (ascendió a 2° DAN), quienes participaron de los seminarios, talleres, reunión de instructores y exámenes junto a los 450 alumnos de todo el país, además de representantes de España, Uruguay, Italia, Chile, Canadá y Estados Unidos.

Debemos consignar que Daniel Rodríguez recibió un diploma por los 35 años de incansable labor, difundiendo con fidelidad las enseñanzas del Sensei Miyazato en la comunidad, celebrando su entrega y compromiso de formación de generaciones de practicantes de Karate Do.

Por otro lado, en el mes de noviembre alumnos KYU rindieron la etapa teórica y práctica para ascender de categoría, en tanto que el próximo sábado 22 a partir de las 9 horas se llevará a cabo la etapa Final y cambio de cinturón, en conexión virtual con el Sensei Masatoshi Miyazato y todos los alumnos del país.