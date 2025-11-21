Jornada Multilocal de Prevención de Intoxicaciones por Inhalación de Monóxido de Carbono

ENARGAS organizó una capacitación virtual sobre prevención de intoxicaciones por inhalación de CO, la misma se desarrollará el próximo jueves a las 10 hs. en modalidad virtual.

Tiene como objetivo difundir prácticas seguras para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

En el flyer de presentación y el programa -que se encuentran a continuación-, se incluye el código QR para la inscripción online.

Al finalizar la jornada se entregarán constancias de asistencia.

El link de acceso al aula virtual será enviado a todos los inscriptos la próxima semana.