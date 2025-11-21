GIANA GALEANO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL “TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE”

La Dirección Municipal de Cultura, en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción al Taller de Producción que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera.

Esta vez, en el Taller de Producción Musical Florense, podrá observarse el trabajo artístico de Giana Galeano.

La protagonista desde muy pequeña soñaba con ser cantante de cumbia., un género que la llevó a enamorarse de esta música popular.

Giana ha explorado diversos estilos en su búsqueda por perfeccionar su arte.

Después de comenzar a estudiar canto, desde hace poco menos de un año, ha decidido expandir su repertorio para incluir una variedad de géneros demostrando su versatilidad y dedicación.

El Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado.

Allí se incluyen: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita.

Este domingo 23 de noviembre en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Giana Galeano para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad.

El link para mirarla es: https://youtu.be/IJ0DTR5jLp4