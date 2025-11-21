CICLISMO: IVAN CROWLEY PRIMERO EN EL CAMPEONATO ARGENTINO

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los pedalistas que tuvieron una gran actuación en el Campeonato Argentino de Ciclismo de Pista de las categorías Máster y Elite II, disputado en el velódromo Panamericano Julio Polet de la ciudad de Mar del Plata.

Iván Crowley, que venía de conseguir dos medallas doradas y dos plateadas en el Panamericano de Paraguay, se impuso en la prueba de Velocidad y luego, junto al florense Emiliano Fernández y Gastón Daniel Balmaceda, ocuparon la segunda ubicación en Velocidad por Equipos.

Por su parte, Alejandro Delgado fue subcampeón en Velocidad por Equipos, acompañado por Román Regino y Juan Ortíz de Rozas; mientras que en la competencia de 500 metros arribó tercero y en Velocidad Individual resultó cuarto. Juan Mazzola, en tanto, escoltó a Jorge Junco en la carrera de Vueltas Puntables; y Martín Rivarola fue quinto en Scratch y en Vuelta Puntable.