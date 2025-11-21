Acompañamiento municipal a instituciones educativas

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 501 EN SU PARTICIPACIÓN EN EL 5º ENCUENTRO REGIONAL DE PERSONAS SORDAS

El intendente interino Fabián Blanstein hizo entrega de un aporte económico a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Especial Nº 501 destinado a financiar el traslado de estudiantes y docentes al 5º Encuentro Regional de Personas de la Comunidad Sorda que tuvo lugar en la ciudad de Navarro.

Este acompañamiento se enmarca en el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar acciones que garanticen derechos, promuevan la inclusión y acompañen el desarrollo integral de todas las personas, especialmente de aquellas que conforman comunidades históricamente postergadas.

Desde el Municipio reiteramos la importancia de apoyar actividades que habiliten la igualdad de oportunidades y consoliden políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Acompañar a la Escuela Nº 501 en este viaje educativo es también acompañar a las familias, a los equipos docentes y, principalmente, a cada uno de los jóvenes que construyen día a día su propio camino de aprendizaje, independencia y ciudadanía plena.