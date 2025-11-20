SE FINALIZÓ LA OBRA EN LA ESCUELA Nº13 DE PARDO

El intendente interino Fabián Blanstein; la secretaria de Educación Interina, Silveria Giménez y consejeros escolares hicieron entrega de la llave de la Escuela Primaria Nº 13 de Pardo a la directora de la institución, Patricia Pellejero.

La obra realizada en el mencionado establecimiento educativo comprende la construcción de distintos sectores: acceso, hall, secretaría, dirección, cocina, comedor y sanitarios, reformas que eran de relevancia para la escuela y la comunidad de Pardo.

El intendente Blanstein valoró el esfuerzo realizado por los trabajadores, la comunidad educativa y el cuerpo de consejeros escolares para que esta obra tan importante sea una realidad.

Desde ahora los alumnos de la Escuela Primaria Nº 13 y del Anexo de la Escuela Agropecuaria podrán hacer uso de las instalaciones en las mejores condiciones garantizando la calidad educativa.