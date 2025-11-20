Proyecto Infinito invita: charla con el escritor Juan Sasturain en MAPA

“El Eternauta y la Argentina dibujada: historieta, política y futuro”

Desde Proyecto Infinito se invita a un encuentro especial con Juan Sasturain: escritor, periodista, guionista de historietas y una de las figuras más importantes de la cultura argentina.

Vamos a conversar sobre El Eternauta, la historieta como espejo de nuestra identidad y las lecturas políticas que siguen interpelando a la Argentina de hoy.

Una invitación a pensar, disfrutar y abrir nuevos horizontes colectivos.

El Miércoles 26 de noviembre a las 19 hs en MAPA Espacio de Arte – Av. Rivadavia 489

La entrada es libre y gratuita

Te esperamos para compartir una noche de cultura, ideas y comunidad