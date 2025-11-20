La Provincia envía fondos por gastos de Torneos Bonaerenses: Las Flores recibe $53 millones

El gobierno provincial confirmó el envío de $8.511.062.450, en caracter de aportes no reintegrables que serán girados a los 135 distritos para cubrir la diferencia del apoyo económico destinado a la etapa final provincial de la 34° edición de los torneos bonaerenes.

Tras varios reclamos de los intendentes, el gobierno de la provincia oficializó la medida a través de una resolución que detalla el destino y la modalidad de los pagos, que alcanzan a todos los municipios incluidos en el Anexo Único del expediente provincial.

Para el municipio de Las Flores el aporte es de $53.931.050. En un contexto de fuerte presión financiera sobre las comunas, la provincia de Buenos Aires de esta manera, comenzó a saldar deudas que mantiene con los municipios bonaerenses.

También algunos alcaldes aseguraron que comenzaron a girar fondos adeudados de IOMA, pero en menor medida.

Según el artículo 1° publicado en el Suplemento 2 del Boletín Oficial, el monto total asignado asciende a $8.511.062.450, que serán distribuidos entre las administraciones locales como “Diferencia Apoyo Económico” para afrontar los gastos vinculados a la última instancia del tradicional certamen deportivo y cultural, que este año celebra su edición número 34. Cada municipio recibirá la cifra específica establecida en el documento anexo.

La resolución también establece que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad será el encargado de administrar la ejecución presupuestaria.

Tal como indica el artículo 2°, la cartera deberá tramitar el gasto y llevar adelante las transferencias correspondientes a favor de las comunas, un paso clave para que puedan avanzar con sus planificaciones logísticas y operativas.

Los Juegos Bonaerenses se sostienen como la mayor competencia deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires, y año tras año requieren un significativo esfuerzo organizativo por parte de los distritos.

Con este refuerzo económico, la gestión provincial busca asegurar que los municipios puedan cumplir con todas las condiciones necesarias para recibir a las delegaciones y garantizar el normal desarrollo del evento.

