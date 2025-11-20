El sábado, Alma Stereo en el Español: «un show con todos los hits de Soda Stereo»

El próximo sábado a las 21 horas en la sala del renovado Teatro Español de nuestra ciudad, se presentará al grupo “Alma Stereo”, banda tributo al icónico grupo de rock argentino Soda Stereo que fuera conformada por Gustavo Ceratti, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Esta mañana hablamos con Francisco, productor de “Elemento Producciones”, compañía a cargo de la banda para que nos cuente como preparan el show para Las Flores. “Para nosotros Soda Stereo es la banda más grande y más trascendental, en este show vamos a hacer todos los hits”, dijo.

Alma Stereo es un grupo de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires y se presenta tanto en teatros como en boliches y eventos privados. “En todos los escenarios hay una conexión muy copada entre público y la banda”, contó Francisco.

El grupo está compuesto por músicos excepcionales «pero a la vez cada uno tiene su estilo. Para este sábado –agregó- Va a haber temas de lujo y escuchar bastante no se van a quedar con ganas”.

Además este espectáculo es a beneficio del Taller Alma donde se pueden conseguir entradas y se colabora con la institución.