Desde el lunes 1 de diciembre los bancos cambian de horario

A partir del proximo lunes 1 de diciembre los bancos de la provincia de Buenos Aires comenzarán a funcionar en el horario de verano: de 8 a 13 hs. Según información brindada por La Bancaria, Seccional Azul, a traves de su secretario interior Hernán Patronelli a nuestro medio.

Inicialmente se habia anunciado el martes 25 de noviembre pero esta modificación se debe a que aún no han ingresado las adhesiones que faltaban de algunos Intendentes de la provincia de Buenos Aires, requisito indispensable para la firma del Decreto – No es el caso de nuestra ciudad que ya adhirió al cambio de horario-.

Aún se espera la publicación en el Boletin oficial pero el dia de inicio está confirmado.