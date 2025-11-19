La Copa Nacional de Fútbol Infantil «Tino» Costa homenajea en la edición 2026 a «Mingo» Angelello

Se presentó la copa Nacional de Futbol Infantil Las Flores “Tino” Costa 2026, edición Cesar Domingo “Mingo” Angelello, en homenaje y reconocimiento al ex jugador local.

Participaron el intendente interino Fabián Blanstein, el secretario de Deportes y Cultura Fernando Muñiz, el intendente Alberto Gelené y el homenajeado Cesar “Mingo” Angelello.

Con una gran concurrencia en el Salón Blanco municipal, entre los presentes tambien, se encontraban representantes de clubes, jugadores y representantes de Lanús –club donde Mingo marco un antes y un después- quienes le brindaron unas cálidas palabras y entregaron un presente.

El Secretario de Deportes anunció la fecha y los equipos confirmados hasta el momento: “el torneo se realizará los días 13, 14, 15 Y 16 de febrero 2026, en las canchas de Ferro, Juventud Unida y el CEF”. En cuanto a las categorías, se juega 2012 y 2014 con 16 equipos y 2016 que será la categoría central con 24 equipos y donde ya se ha confirmado la presencia de Lanús, Banfield, River, Velez y Estudiantes de La Plata.

Además de la región ya se anotaron equipos de Saladillo, Olavarria, Tandil, Lobos, Belgrano y se espera la participación de otros más.

“Este torneo lo pensamos como un evento deportivo, pero lo transciende y se transforma en cultural, comercial y turístico también”, Agregó Muñiz. “Queremos y trabajamos para que permanezca en el tiempo, porque en una movida muy grande para nuestra ciudad”.

