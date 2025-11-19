Hockey Club Atlético El Taladro será sede de las finales

El Club El Taladro fue seleccionado para ser sede de todas las finales del Torneo Clausura de la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado.

La institución agradece al Municipio por brindar y poner a disponibilidad la nueva cancha de hockey ubicada en el Centro Recreativo Nestor Kirchner.

Para nuestra institución será un hecho histórico poder recibir a todas las ciudades integrantes de cuenca y ser anfitriones de un evento deportivo de tal magnitud, expresó en un comunicado el Club El Taladro.

Agradecemos también a Cuenca por darnos esta oportunidad que marcará sin dudas un antes y un después en nuestro hockey.

Un reconocimiento a tantos años depositados en el desarrollo de este deporte, al esfuerzo realizado para que cada jugadora qué pasó por el club pueda formarse en esta disciplina.

Con el condimento especial que disputaremos en séptima división el 3er y 4to puesto y la chance de subirnos al podio en casa.

El evento será el 21 de Noviembre en la Cancha Municipal de Hockey con entrada libre y gratuita. Habrá servicio de cantina y parrilla y muchas sorpresas.

¡ Están Todos invitados a vivir lo que será la gran fiesta del hockey de Cuenca !